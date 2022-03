Lichtkreise am Himmel FOTO: - Natur-nachhaltigkeit Was steckt hinter Ufos? Von dpa | 10.03.2022, 12:25 Uhr | Update vor 37 Min.

Was ist denn das da oben am Himmel? Immer mal wieder kommen sogenannte Ufo-Sichtungen vor: Leute entdecken etwas am Himmel, das sie sich erst mal nicht erklären können. Und nun? Sind da etwa Außerirdische in ihren Raumschiffen bei uns angekommen?