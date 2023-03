E-Kleinwagen Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Stromer aus zweiter Hand Warum es noch kaum gebrauchte Elektroautos gibt Von dpa | 01.03.2023, 09:31 Uhr

Bei Neuwagen haben Elektroautos in den vergangenen Jahren massiv an Marktanteilen gewonnen. Doch auch wenn das Angebot schnell wächst, hinkt es noch immer hinterher. Was sind die Ursachen dafür?