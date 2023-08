Der Juli brach diesen Sommer neue Hitzerekorde. In Europa zerstörten die Waldbrände nach Aufzeichnungen des European Forest Fire Information System (EFFIS9) bis Mitte August ungefähr 260.000 Hektar Wald. Die Dürreperioden als Folgen des Klimawandels lassen die Waldbrandgefahr in den ohnehin schon wärmeren Regionen von Jahr zu Jahr steigen.

Auch Brandenburg erlebte im Mai und Juni 2023 den bislang größten Waldbrand seit diesen Aufzeichnungen. Der studierte Forstwissenschaftler Alexander Held erklärte nun in einem Interview gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, wie es überhaupt zu Waldbränden kommt, wieso einige Wälder eher betroffen sind als andere und was man tun kann, um der Zerstörung durch Feuer vorzubeugen.

Wie entstehen Waldbrände? – „Zu 99 Prozent ist der Mensch schuld“

Auch wenn die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre Waldbrände begünstigen, ist die häufigste Ursache die Unachtsamkeit des Menschen. „Besonders der erste Funke, der das Feuer entfacht, ist unter natürlichen Bedingungen relativ selten. Deshalb entstehen Waldbrände ohne menschlichen Einfluss eher selten“, schreibt die „Waldhilfe“ auf ihrer Internetseite.

Der Forstwissenschaftler Alexander Held findet ebenso klare Worte im Interview. Zwar könne ein Waldbrand auch durch einen Blitzeinschlag entstehen, aber zu 99 Prozent sei der Mensch schuld. Hauptursache sei vor allem fahrlässiges Verhalten. „Sei es durch ein romantisches Feuer auf einer Bergkuppe oder beim Grillen bei Sonnenuntergang“, so der Experte. Die altbekannte weggeworfene Zigarette sei aber auch immer wieder ein Auslöser.

Neben der Unachtsamkeit des Menschen müssen aber auch die Bedingungen in den jeweiligen Wäldern stimmen. Die unterschiedlichen Baum- und Pflanzenarten sind demnach entscheidend. Aus diesem Grund sind auch einige Waldgebiete in Deutschland deutlich gefährdeter von einem Waldbrand betroffen zu sein als andere.

Warum ist der Wald in Deutschland so entflammbar?

Besonders anfällig für einen Waldbrand sind trockene Pflanzenreste wie Gräser, Nadeln und Zweige. Daher sind Nadelwälder mit dichtem Grasbewuchs auch eher von einem Feuer betroffen.

Der Wissenschaftler kritisiert im Interview, dass, obwohl seit längerer Zeit über die Umstrukturierung von Wäldern gesprochen werde, viele Flächen weiterhin aus Monokulturen bestehen würden. Somit präsentiere man dem Feuer den Wald auf dem Silbertablett, anstelle die gefährdeten Waldgebiete zu stärken.

Da in Regionen wie Brandenburg oder Niedersachsen der Boden von Natur aus kaum Wasser speichert, empfiehlt der Experte einen Mischwald. „Zwar kann auch ein gesunder Mischwald mit Moos, Kräutern und Gras in einer Trockenperiode in Brand geraten. Aber er brennt nicht so intensiv und zerstörerisch.“ Zudem regeneriere er sich aufgrund der Pflanzen- und Artenvielfalt deutlich schneller.

Die folgende Karte zeigt den Sommer der Extreme in Deutschland 2023:

Wie kann man Waldbrände vorbeugen?

Eine Lösung, um das Risiko von Waldbränden zu minimieren, sind Anpassungen der Baumarten. Besonders harzhaltige Nadelbäume, insbesondere Kiefern, sind anfällig. „In einigen großflächigen Kiefernanbauten wurden deshalb gezielt Waldbrandschutzstreifen aus Pappeln, Robinien oder Roteichen entlang von Straßen gepflanzt“, berichtet die „Waldhilfe“. Im Allgemeinen empfiehlt sich zur Waldbrandprävention die Förderung von Baumarten mit geringem Brandrisiko, wie zum Beispiel Laubbaumarten.

Auch Alexander Held ist der Meinung, dass Wälder so strukturiert werden müssen, dass Feuer „schneller ‚ausgehungert‘“. Außerdem müsse der Mensch lernen, andere Lösungen zu finden und nicht gegen, sondern mit dem Feuer zu arbeiten.

Eine Möglichkeit sei beispielsweise das „Cool Burning“. Bei dieser Methode werden außerhalb der heißen Sommermonate kontrollierte Brände an gefährdeten Stellen gelegt, um die betroffenen Waldgebiete von brennbarem Laub und Wurzeln zu befreien. „Das schafft die Voraussetzung für einen gesunden Boden und eine resiliente Vegetation“, so der Experte.