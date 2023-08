Klima Waldbrände in Kanada verursachen Rekordemissionen Von dpa | 03.08.2023, 16:01 Uhr | Update vor 23 Min. Waldbrände in Kanada Foto: Noah Berger/AP/dpa up-down up-down

In Kanada brennen seit Wochen die Wälder. Damit wurden Rekordmengen an Kohlenstoff in die Atmosphäre gepustet. Das hat schwere Folgen für das Klima.