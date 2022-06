ARCHIV - Pflanzenhalme schauen aus dem Wasser im großen Hangquellmoor Binsenberg. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Umwelt Wachsende Bereitschaft für Moorschutz Von dpa | 02.06.2022, 18:08 Uhr

Die Renaturierung trockengelegter Moore soll in Mecklenburg-Vorpommern deutlich an Fahrt gewinnen, um die Klimaziele zu erreichen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sieht dafür eine wachsende Bereitschaft bei Landwirten, Wasser- und Bodenverbänden. Es gebe jedoch großen Beratungsbedarf, da Moorwiedervernässungen sehr komplex seien, sagte Backhaus am Donnerstag nach der zweiten Schalte der neuen „Taskforce Moorschutz“.