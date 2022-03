Fußabdruck FOTO: Ph. Galant Natur-nachhaltigkeit Uralter Fußabdruck eines Kindes Von dpa | 04.03.2022, 14:27 Uhr | Update vor 7 Min.

Da ist ein Kind in den Schlamm getreten. Der Abdruck des kleinen Fußes ist deutlich im Matsch zu sehen. So etwas passiert jeden Tag und ist für die Wissenschaft normalerweise nicht so spannend. Aber einen bestimmten Fußabdruck in einer Höhle finden Forschende gerade sehr interessant: Denn er ist mehrere Tausend Jahre alt.