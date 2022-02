Igel FOTO: CHRIS JACKSON Bedrohte Tiere Tierschützer warnen vor sinkender Igelpopulation Von dpa | 22.02.2022, 14:37 Uhr | Update vor 6 Std.

In Großbritannien, aber auch in Deutschland werden Igel seltener. Baumaßnahmen schränken ihren Lebensraum ein, auf Straßen und in Gärten kommen jedes Jahr Hunderttausende zu Tode.