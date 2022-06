Weihnachtsbäume könnten in diesem Jahr teurer werden. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe Wirtschaft Teurere Tanne Von dpa | 13.06.2022, 16:30 Uhr

Die meisten beschäftigen sich erst kurz vor Weihnachten mit ihrem Tannenbaum. Doch das gilt nicht für die Menschen, die die Bäume anbauen! Damit im Dezember die Tanne schön geschmückt bei Christen im Wohnzimmer stehen kann, muss sie schließlich das ganze Jahr lang wachsen und auch gepflegt werden. In so einem Weihnachtsbaum steckt also eine Menge Arbeit und auch Geld.