Ein Netz wird an Bord eines Schnellschiffes gezogen. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Umweltverschmutzung Taucher bergen verlorene Geisternetze aus Nordsee Von dpa | 05.05.2022, 08:44 Uhr | Update vor 25 Min.

Taucherinnen und Taucher haben sich vor den Ostfriesischen Inseln in der Nordsee auf die Suche nach Geisternetzen gemacht. Im Rahmen des Projektes „Geisternetze Ostfriesland“ suchen die professionellen Taucher von Ghost Diving Germany nach Fischernetzen, die in der Nordsee verloren gegangen sind und nun eine Gefahr für die Tier- und Umwelt darstellen. Sie bargen am Mittwoch etwa 50 Kilo herrenlose Netze.