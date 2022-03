Sterne FOTO: - Natur-nachhaltigkeit Superweit weg Von dpa | 31.03.2022, 12:46 Uhr | Update vor 14 Min.

Wer in einer klaren Nacht in den Himmel schaut, kann mit dem bloßen Auge Sterne sehen. Dabei sind die leuchtenden Punkte superweit weg! So weit, dass es Jahre dauert, bis ihr Licht überhaupt bei uns ankommt. Daher messen Fachleute die Entfernung in Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt.