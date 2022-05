ARCHIV - Der Anteil mutmaßlich giftiger Pestizide auf europäischem Obst hat laut Untersuchung einer Umweltorganisation stark zugenommen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild FOTO: Frank Rumpenhorst Untersuchung Starke Zunahme von Pestiziden auf Obst Von dpa | 25.05.2022, 12:29 Uhr

Was kaufen und was nicht? Der Anteil von Pestiziden in Obst und Gemüse steigt immmer mehr. Bei manchen Obst- und Gemüsesorten sind laut einer Untersuchung fast die Hälfte mit den Giftstoffen belastet.