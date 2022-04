Nachfrage nach Mehl und Öl FOTO: Sven Hoppe Appell gegen Hamsterkäufe Starke Nachfrage nach Mehl und Speiseöl nach Kriegsbeginn Von dpa | 01.04.2022, 13:03 Uhr | Update vor 35 Min.

Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine stieg in Deutschland die Nachfrage nach Mehl und Speiseöl - beides Produkte, die in großem Maße in der Ukraine produziert werden. Es bestehe aber kein Anlass für Hamsterkäufe, appellieren Politik und Handel.