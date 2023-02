Verkaufen

Eine naheliegende Antwort ist natürlich, die überschüssigen Bücher zu verkaufen. Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, auf denen alte Bücher verkauft werden können. Doch der Verkauf ist meist mit Arbeit verbunden, die sich nur wenige für ein paar Bücher machen werden. Denn meist bringen die überschüssigen Bücher nicht mehr besonders viel Geld ein.

Verschenken

Wer die Bücher nicht verkaufen will, kann sie auch einfach verschenken. Entweder im eigenen Bekanntenkreis oder ganz unkompliziert per Tauschbox oder Bücherschrank. Fast in jeder Stadt gibt es mittlerweile Tauschboxen in der Öffentlichkeit. Man kann Gegenstände oder auch Kleidung in die Box legen, die dann von anderen kostenlos mitgenommen werden können. Dafür tauscht man den Gegenstand einfach gegen einen anderen aus, den man nicht mehr benutzen möchte. Die öffentlichen Bücherschränke funktionieren ähnlich. Diese stehen meistens in öffentlichen Gebäuden und werden nur für Bücher genutzt. Dort kann man einfach Bücher einstellen, die man nicht mehr haben möchte.

Nichtgewollte Bücher kann man einfach in einen öffentlichen Bücherschrank geben, damit ein anderer Freude daran hat. Foto: iStock/We-Ge

BookCrossing

Eine spannende Idee, statt die Bücher einfach zu verschenken, ist „BookCrossing“. Über die Website BookCrossing.com kann man seine aussortierten Bücher mit IDs markieren und dann irgendwo in der Öffentlichkeit (beispielsweise in einem öffentlichen Bücherschrank) zum Mitnehmen auslegen. Auf der Internetseite kann man angeben, wo das Buch ausgelegt wurde, damit andere es finden und mitnehmen können. Per ID kann man ganz einfach nachverfolgen, wohin das Buch bereits gereist ist.

Buchschatulle

Als hübsches Geheimversteck für Wertsachen oder auch als Geschenkbox, können aus alten Bücher mit Hardcover auch Schatullen gebastelt werden. Natürlich nur, wenn das Buch definitiv nicht mehr gelesen wird. Dazu schneidet man einfach mit dem Cuttermesser die Innenseiten des Buches so zurecht, dass ein Hohlraum im Buchinneren entsteht. Die Buchdeckel bildet dadurch Boden und Deckel des Kästchens. Eine einfache, aber schöne Alternative zu einem echten Schmuckkästchen.

Einfach mal das Buch auf Reisen schicken - wer weiß, wo es landet? Foto: iStock/swissmediavision

Schwebendes Buchregal

Wer einen echten Hingucker basteln will, sollte über ein „schwebendes Buchregal“ nachdenken. Die Illusion, dass ein Bücherstapel scheinbar ohne Befestigung an der Wand schwebt, ist ganz leicht mit einem alten Buch und ein paar Metallwinkeln zu erreichen. Das alte Buch sollte am besten recht groß sein und einen festen Buchdeckel haben. Die Metallwinkel werden in der gewünschten Höhe nebeneinander an der Wand angebracht, sodass das Buch gut Platz darauf findet. Dann legt man das Buch auf die Winkel, wobei der rückwärtige Deckel nach unten hängt und nicht auf den Winkeln liegt. Mit einem Bleistift werden die Außenkanten der Winkel auf der Innenseite des Buchs markieren und die Form aus den letzten Seiten des Buchs ausgeschnitten, damit sich der Rückendeckel später bündig schließen lässt. Dann schraubt man die Buchinnenseiten an den Winkeln fest. Als letztes wird der rückseitige Buchdeckel am Buch festgeklebt, sodass die Winkel nicht mehr sichtbar sind. Auf dem Buch werden schließlich weitere Bücher stapeln, sodass die Illusion eines schwebenden Bücherstapels entsteht.

Geschenkpapier

Alte Bücher können auch als Geschenkpapier oder Geschenktüten weitergenutzt werden. Dazu werden die Seiten einfach aus dem Buch gerissen und als Geschenkpapier genutzt oder zu kleinen Geschenktüten gefaltet. Natürlich können die Buchseiten auch einfach zum Basteln verwendet werden.

