Nachhaltig investieren Schub für „grüne" Anlagen in Finanzberatung? Von dpa | 26.07.2022, 10:43 Uhr

In Umfragen sagen viele Menschen, ihnen sei Nachhaltigkeit in der Geldanlage wichtig. Aber was bedeutet das genau? Demnächst müssen Anlageberater genau abklopfen, zu welchem Anteil Kundinnen und Kunden in „grüne“ Produkte investieren wollen.