Schutz vor schwerer Erkrankung RKI: Impfung auch bei Omikron-Subtyp effektiv Von dpa | 25.03.2022, 12:03 Uhr

Rekord-Infektionszahlen in Deutschland - und immer wieder trifft es auch Geimpfte. Nützt der Piks in Zeiten von Omikron also ohnehin nicht mehr? Laut dem Robert Koch-Institut wäre das eine falsche Annahme.