Der Kampf um Wasser Reisanbau gefährdet Tansanias bedrohte Tiere Von dpa | 16.08.2022, 14:19 Uhr

Reis ist ein beliebtes Grundnahrungsmittel in Tansania. Doch sein Anbau zerstört die Hauptwasserquelle eines wichtigen Nationalparks in Afrika - und gefährdet so vom Aussterben bedrohte Tiere.