Reformen im Umgang mit Daten gefordert 28.03.2022, 14:30 Uhr

Die Faxgeräte der Gesundheitsämter in der Pandemie hätten einen starken „Anachronismus“ aufgezeigt. Die Verarbeitung von Daten in Deutschland - so Statistiker - müsse schneller digital werden.