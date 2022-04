Darwin-Notizbuch FOTO: Cambridge University Library Natur-nachhaltigkeit Rätsel um verschwundene Notizbücher Von dpa | 06.04.2022, 00:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Diese zwei Notizbücher sind bestimmt viel Geld wert. Denn ein berühmter Mann hat darin seine Ideen aufgezeichnet. Er hieß Charles Darwin und gehört zu den wichtigsten Forschern der Welt. Er lebt schon lange nicht mehr. Die zwei Notizbücher waren in einer Bibliothek in der Stadt Cambridge in England verwahrt. Dort verschwanden sie aber vor mehr als 20 Jahren!