Wer April Sampson-Kelly besucht, spürt gleich: Irgendetwas an diesem Ort ist anders. Wild, verwunschen und irgendwie unberührt. Im Vorgarten wachsen Baumriesen und ein enormer Bambus, der in den Himmel ragt.

Permakultur werde heute auf verschiedenste Arten und sowohl in dicht besiedelten als auch ländlichen Gegenden angewandt, erzählt Holmgren. „Das reicht von wohlhabenden, sozial komfortablen Milieus bis hin zu den Ärmsten auf dem Planeten.“ Die Prinzipien seien universell. Je nach Kontext und Ort – ob im tropischen Norden Australiens oder im gemäßigten Mitteleuropa – gestaltet sich das Design unterschiedlich.

„Weniger Arbeit als Rasen - aber man braucht mehr Wissen“

So wild die Silk Farm in Mount Kembla auch aussieht: Alles ist hier genau konzipiert. Pflanzen, die viel Wasser benötigen werden mit recyceltem Abfallwasser versorgt, das hohe Baumkronendach bietet Schatten, stachelige Pflanzen am Grundstücksrand schrecken unerwünschte Tiere ab. „Beobachtung ist der Schlüssel“, sagt Sampson-Kelly. „Eine Permakultur-Fläche ist zwar weniger Arbeit als Rasen, der gemäht werden muss. Aber man braucht mehr Wissen, muss beobachten und Entscheidungen treffen.“

In den 1980er Jahren bringt der irische Architekt und Permakultur-Designer Declan Kennedy das Konzept nach Deutschland. Heute wird es sogar an Universitäten gelehrt. „Permakultur funktioniert vom Grundgedanken her weltweit“, sagt Christopher Henrichs, Vorsitzender des Vereins Permakultur-Niederrhein. „Für mich ist es ein spannender Werkzeugkasten, um die Zukunft zu gestalten.“

„Nebenbei“ Treibhausgas-Emissionen verringern

Das Interesse an Permakultur nimmt weltweit stetig zu. Denn die Angst vor Lebensmittelknappheit und der Wunsch, sich im Notfall selbst versorgen zu können, sind durch den Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und die Klimakrise gewachsen. „In der Praxis bedeutet Permakultur, den Fokus auf eine größere Selbstversorgung und Widerstandsfähigkeit zu legen – in der Sprache des Klimawandels spricht man von "Anpassung"“, sagt Mitbegründer Holmgren. „Man verringert so automatisch auch Treibhausgas-Emissionen – selbst wenn das nicht die eigentliche Motivation war.“