Studie über „Kuschelhormon" Oxytocin macht nett und zufrieden: Menge nimmt im Alter zu Von dpa | 21.04.2022, 12:53 Uhr

Hormone bestimmen zum Teil mit, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Menschen mit viel Oxytocin im Körper sind zum Beispiel wohl oft spendabler - unklar ist aber, was Ursache und was Wirkung ist.