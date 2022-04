Eröffnung geschlossene Station für Tuberkulose-Patienten FOTO: Daniel Vogl Zwangsweise Isolation Neue Station für behandlungsunwillige Tuberkulose-Patienten Von dpa | 01.04.2022, 19:20 Uhr | Update vor 23 Min.

Tuberkulose ist ansteckend - nicht alle Patienten aber wollen sich freiwillig behandeln lassen. Zum Schutz vor Ansteckung können sie zwangsweise in einer Klinik untergebracht werden, so wie in der neu eröffneten Station in Bayern.