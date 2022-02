Zebras ohne Streifen FOTO: Quagga Project Natur-nachhaltigkeit Nackte Zebras Von dpa | 23.02.2022, 15:11 Uhr | Update vor 31 Min.

Die Tiere sehen aus, als hätte jemand einem Zebra die aufgemalten Streifen abgewischt. Nur an den Schultern und am Kopf sind sie noch da. Was man im Land Südafrika sehen kann, sind Zebras, die aussehen sollen wie Quaggas. Das ist eine ausgestorbene Unterart der Zebras, die keine Streifen hatte.