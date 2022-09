Das Dauergrünland übernimmt gleich mehrere wichtige Aufgaben: Es fördert die Biodiversität, schützt das Grundwasser und fungiert als Speicher von CO2 und weiteren Treibhausgasen. Um es zu erhalten, setzen Betriebe der Molkerei Ammerland auf Weidehaltung.

Kuh Caro, Hof Gerdes aus Gristede Foto: Molkerei Ammerland

Für das Wohl unserer Tiere

Weidehaltung gilt als die traditionellste Haltungsform. Das weitläufige, saftige Dauergrünland bietet den Tieren genügend Auslauf- und Futterfläche. Milchviehbetriebe, die am PRO WEIDELAND Programm teilnehmen, verpflichten sich unter anderem, dass ihre Kühe ganzjährig Bewegungsfreiheit haben und an mindestens 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden grasen. Dabei müssen 2000 m² Grünland pro Kuh und davon mindestens 1000 m² Weidefläche nachgewiesen werden. Entwickelt wurden die umfassenden Kriterien von namhaften Vertreter*innen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik – darunter auch die Molkerei Ammerland. Das Label findet sich unter anderem auf allen Ammerländer Weidemilchprodukten. Eine Befragung der Molkerei Ammerland unter ihren Milcherzeugern hat ergeben, dass Ammerländer Milchkühe im letzten Jahr im Durchschnitt sogar an 174 Tagen im Jahr für 11 Stunden am Tag Auslauf auf der Weide hatten.

Mehr dazu auf: https://www.ammerlaender.de/weidekuehe

Im Boden der Tatsachen

Als Transferpartner des Grünlandzentrums Niedersachsen/Bremen e.V. verfolgt die Molkerei Ammerland das Ziel, die wertvolle Kulturlandschaft mit ihren vielen ökologischen Vorteilen zu bewahren. Weiden und Wiesen speichern nicht nur Regenwasser, was Überschwemmungen verhindern kann, sondern aufgrund ihres hohen Humusgehalts auch etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie Ackerboden, was den Treibhauseffekt begrenzt.

Dr. Arno Krause, Geschäftsführer des Grünlandzentrums Foto: Molkerei Ammerland

„Wir stehen auf einer Kohlenstoffsenke – Treibhausgase aus der Atmosphäre werden durch das Grünland gebunden.“ Dr. Arno Krause Geschäftsführer des Grünlandzentrums

Zudem schützt die feste Grasnarbe den Grundwasserkörper vor Einträgen durch Nitrat oder Pflanzenschutzmittel.

Mehr dazu auf: https://www.gruenlandzentrum.org

Diversity auf unseren Weiden

Ein weiterer Indikator für ein intaktes Ökosystem ist die Biodiversität. Jahrhundertelang hat die Landwirtschaft durch verschiedene Bewirtschaftungsformen eine reich strukturierte Kulturlandschaft mit neuen charakteristischen Lebensräumen und einer dazugehörigen bedeutsamen Artenvielfalt geformt. Das Grünland ist eines der wertvollsten vom Menschen geschaffenen Habitate. Unzählige Pflanzen- und Tierarten kommen unterschiedlichen Aufgaben nach. Regenwürmer graben den Boden um, belüften ihn so und verhindern, dass sich Nässe stauen kann. Beheimatete Insekten bestäuben Blütenpflanzen, die sich auf diese Weise vermehren. Die Beweidung großer Flächen fördert demnach die Artenvielfalt in der Region.

Seit einigen Jahren vollzieht sich ein Wandel in der Milchviehhaltung. Immer mehr Betriebe sehen sich gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen auf die ganzjährige Stallhaltung umzustellen. Um dem entgegenzuwirken, setzen sich das Grünlandzentrum Niedersachsen/ Bremen e.V. und die Marke Ammerländer für die Weidehaltung und den damit verbundenen Erhalt des Dauergrünlands ein. „Unsere Marke Ammerländer ist ein klares Bekenntnis zu unserer Region. Wir produzieren verantwortungsvoll im Einklang mit Mensch, Tier und Natur“ , so Ralf Hinrichs, Geschäftsführer der Molkerei Ammerland eG.