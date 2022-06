ARCHIV - Kuhmilch wird in ein Glas geschüttet. Foto: Sina Schuldt/dpa/Illustration FOTO: Sina Schuldt Lebensmittel Milchwirtschaft erwartet deutlich steigende Preise Von dpa | 21.06.2022, 15:30 Uhr

Die Verbraucher müssen in den kommenden Monaten mit deutlich steigenden Preisen bei zahlreichen Milchprodukten rechnen. „Über die ganze Linie im Endeffekt erwarte ich persönlich höhere Lebensmittelpreise gerade im Milchbereich“, sagte der Vorsitzende der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, Hans Stöcker, am Dienstag in Mechernich westlich von Bonn. Er geht davon aus, dass das im zweiten Halbjahr an den Regalen sichtbar wird.