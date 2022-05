ARCHIV - Koalas ernähren sich nur von Eukalyptusblättern, deswegen müssen diese Bäume erhalten werden. Foto: Martin Meissner/AP/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Martin Meissner Natur-nachhaltigkeit Lebensräume für Koalas erhalten Von dpa | 09.05.2022, 14:01 Uhr

Koalas leben nur in einem Land der Welt in freier Natur: in Australien. Doch in den vergangenen Jahren sind es immer weniger geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe, etwa lange Dürren und Waldbrände. Auch Krankheiten machen den Koalas zu schaffen.