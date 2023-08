Natur LBV: Kuhreiher brüten erstmals nachweislich in Deutschland Von dpa | 10.08.2023, 18:04 Uhr | Update vor 1 Std. Kuhreiher am Altmühlsee Foto: Sonja Dollhopf/LBV/dpa up-down up-down

Der Kuhreiher ist weltweit verbreitet, in Europa vor allem in Spanien. In Zeiten vom Artenaussterben, ist es doch beeindruckend die Vogelart zum ersten Mal auch in Deutschland brüten zu sehen.