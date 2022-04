Tereza Stolcova (l-r), Wissenschaftlerin am Archäologischen Institut in Nitra, Slowakei, unterhält sich mit den Archäologen Janosch Willers und Nina Lau vom Landesmuseum aus Schleswig über einen rund 1600 Jahre alten Holzpfeiler. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Schleswig-Flensburg Konservierung von Grabkammer aus Slowenien abgeschlossen Von dpa | 26.04.2022, 16:47 Uhr

Nach fast 16 Jahren in einer Konservierungsflüssigkeit und in einem Sandbett kehrt eine hölzerne Grabkammer heim nach Slowenien. Sie ist bereits etwa 1600 Jahre alt. In Schloss Gottorf sind die Experten stolz.