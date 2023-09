Herr Baatz, eine persönliche Frage zum Einstieg: Wenn man sich wie Sie den ganzen Tag mit Klimawandel, Klimawandelfolgen und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit beschäftigt, schlägt das nicht aufs Gemüt? Oder motiviert Sie das eher?

Mal so, mal so. Es ist schon frustrierend, dass nichts passiert. Aber es gibt noch so viele andere Bereiche, die genauso frustrierend sind: der Verlust von Biodiversität – das sechste Massensterben – oder der Krieg in der Ukraine. Die intellektuelle Beschäftigung mit dem Klimawandel ist für mich eher ein Ventil für diesen Frust. Es geht mir darum, für sich und andere zu analysieren, worin genau die Ungerechtigkeit besteht. Dadurch ist das Problem natürlich nicht gelöst und erst recht nicht weg. Aber die Idee ist, dass diese Analysen mittelfristig indirekt etwas zu besseren Gesellschaften, besserer Gesetzgebung, besserem Miteinander beitragen – oder zumindest in der Ausbildung unserer Studierenden zur Bildung eines Bewusstseins.

Ungerechtes Naturphänomen

Wie ungerecht ist denn der Klimawandel?

Er ist sehr ungerecht und das ist mittlerweile glaube ich auch im Mainstream angekommen. Das war es vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht und manche Menschen sehen das vielleicht auch heute noch anders.

Zwar reden wir selbstverständlich vom menschengemachten Klimawandel, aber nochmal einen Schritt zurück: Kann ein Naturphänomen ungerecht sein?

Das Naturphänomen selbst kann nicht ungerecht sein. Was natürlich aber sehr wohl sein kann – und das trifft eben auf den Klimawandel zu – ist, dass die Konsequenzen von Naturphänomenen ungerechte Folgen haben.

Worin genau besteht denn diese Ungerechtigkeit?

Da gibt es verschiedene Ebenen. Eine zentrale Unterscheidung, die wir machen, ist zwischen räumlicher und zeitlicher Ungerechtigkeit. Die zeitliche Ungerechtigkeit besteht darin, dass wir durch unser Verhalten Veränderungen bewirken, die wiederum Risiken und Schäden in der Zukunft bedeuten. Wir bürden zukünftigen Generationen große Lasten auf. So ähnlich funktioniert es auch räumlich. Es herrscht eine Asymmetrie zwischen Verursachern und Betroffenen von Klimawandelauswirkungen. Der globale Norden ist – nicht immer und nicht mehr nur, aber historisch gesehen häufiger der Verursacher, während der globale Süden meist stärker von den Auswirkungen betroffen ist. Wir erlegen den Menschen fundamentale Risiken auf – für unseren Nutzen.

Welcher Art sind diese Risiken, denen wir andere durch unser Verhalten aussetzen?

Alles, was durch den Klimawandel verändert wird und was sich letztlich dann wiederum negativ auf Interessen und Rechte von Menschen auswirkt. Das war die abstrakte Antwort. Konkret bedeutet das, dass Kaskaden von Reaktionsketten in Gang gesetzt werden, die für Probleme sorgen. Ein Beispiel ist das Ahrtal. Diese eine Flut wurde vom Klimawandel ausgelöst. An welcher Stelle was genau wo passiert ist, ist schwer zu sagen, aber solche Ereignisse werden auf jeden Fall schlimmer durch den Klimawandel. Das können solche Extremwetterereignisse sein, es können aber auch langsame Veränderungen sein, die durch den Klimawandel beschleunigt werden: Zum Beispiel breiten sich Mücken oder Zecken, die Krankheiten übertragen, weiter nach Norden aus.

Erörtern, worin das Unrecht besteht

Das sind ja Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Bereichen – Naturwissenschaft, politische Forschung, Klimaforschung. Was davon ist jetzt Inhalt der Philosophie oder Ethik?

Die Aufgabe der Klimaethik besteht darin, zu erörtern, worin genau das Unrecht besteht. Wer muss wie viel von diesen Lasten schultern? Eine weitere Frage, die aufkommt, ist die Frage nach Verantwortlichkeiten. Wer ist dafür verantwortlich, Treibhausgase zu reduzieren? Wer ist für Anpassung verantwortlich? Ein viel diskutiertes Thema unter Philosophen ist die sogenannte individuelle Verantwortung. Es geht aber auch um Entschädigungen: Wer soll da was, wie viel, in welcher Form an wen bezahlen? Wer soll Anspruch auf Entschädigung haben? Haben die Länder Anspruch darauf oder eigentlich eher die Bürger dieser Länder? Und was bedeutet das dann für die Verteilung?

Heißt das, es ist unmoralisch zu fliegen?

Ich persönlich vertrete die Position, dass es so etwas wie eine Pflicht gibt, seine gesamte persönliche Emission auch so weit wie möglich zu senken.

Wie definieren Sie „so weit wie möglich“?

Das ist schwierig zu sagen, aber es lässt sich vielleicht so zusammenfassen: Alles, was einem nicht unglaublich viel abverlangt, gehört meiner Ansicht nach dazu. Ich selber muss zugeben, dass viele Emissionen, die ich verursache, mehr meiner Bequemlichkeit geschuldet sind, als dass es mich überfordern würde, mein Verhalten zu ändern.

Moral als soziales Problem

Das hört sich nach einer sozialen Frage an. In ländlicheren Regionen etwa gibt es ja beispielsweise oft gar keinen ÖPNV, da können die Menschen nicht einfach das Auto stehen lassen, das ist keine Frage der Bequemlichkeit. Können Sie also überhaupt allgemeingültige Maßstäbe anlegen, um herauszufinden, was zumutbar ist?

Einen konkreten, universellen Maßstab für alles zu finden, ist praktisch nicht möglich. Da gibt es dann nur noch einerseits und andererseits. Die Ethik ist gut darin, allgemeine und generell abstrakte Fragen zu bewerten.

Kann es denn reichen, wenn ich meinen persönlichen Treibhausgasausstoß reduziere?

Nein, im klimatischen Diskurs ist eigentlich relativ unstrittig, dass wir alle so etwas wie eine politische Verpflichtung haben, uns für gerechte Institutionen einzusetzen. Konkret in Bezug auf den Klimawandel heißt das, dass wir eine Verpflichtung haben, uns dafür einzusetzen, dass wirksamer Klimaschutz betrieben wird von der Regierung.

Und wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden?

Man sollte sich irgendwie politisch engagieren. Das kann man natürlich auf vielfältige Weise tun. Wie weitreichend diese Pflicht ist, kann ich allerdings nicht beantworten. Als deutscher Staatsbürger etwa habe ich schon automatisch einen Grund-Emissionsanteil, auf den ich null Einfluss habe. Zugleich bestimmen wir natürlich auch die Strukturen, in denen wir leben. Wenn wir nichts tun, um die in Richtung Klimafreundlichkeit zu verändern, tragen wir zumindest einen Bruchteil der Mitverantwortung für diese Strukturen. All dem muss man irgendwie Rechnung tragen, da wird es dann kompliziert.

Tiere und andere Lebewesen auch betroffen

Wir haben hier bislang von Sozialstrukturen, von Menschen und von Gesellschaften gesprochen. Aber die Folgen des menschengemachten Klimawandels treffen ja auch Tiere und andere Lebewesen. Welche Rolle spielen die in der ethischen Betrachtung?

Zunächst einmal sind viele Tiere für Menschen instrumentell wichtig – das kann auf enge Art sein oder auf weitere, als Haustiere, aber auch als Ökosystemdienstleister. Vieles, was Tiere negativ betrifft, hat auch für uns Menschen negative Folgen. Wenn man aber der Meinung ist, dass nicht nur Menschen einen moralischen Selbst- oder Eigenwert haben, dann ist auch der direkte Schaden der Tiere ein moralisches Unrecht, das es zu minimieren oder am besten natürlich zu vermeiden gilt.

Wir sprechen die ganze Zeit von Reduktion von Ausstoß. Aber was ist mit der Klimawandelfolgen-Anpassung?

Dadurch, dass zu wenig Treibhausgase reduziert werden, rücken andere Maßnahmen zunehmend in den Vordergrund. Als irgendwann klar war, wir können den Klimawandel nicht mehr vollständig vermeiden, wurde angefangen, sich über Anpassung zu unterhalten. Neben der Kompensation nach Katastrophen wie einer Überflutung, wird zugleich auch darüber nachgedacht, ob man dem Klimawandel nicht technisch irgendwie Einhalt gebieten kann.

Wie könnte das aussehen?

Da unterscheidet man zwei verschiedene Klassen von Maßnahmen: Einmal wird das CO₂ aus der Atmosphäre herausgeholt und muss dann irgendwo gelagert werden – unterirdisch oder im Meer. Das ist das sogenannte „Carbon Capture and Storage“-Verfahren, das auch bereits angewendet wird. Die zweite Variante der Maßnahmen zur Klimawandelfolgen-Anpassung ist das sogenannte „Solar Radiation Management“, bei dem das auf der Erde eintreffende Licht wieder reflektiert wird. Das ist die deutlich riskantere Technologie, weil es die potentere Technologie ist.

Wie funktioniert denn das?

Durch das Einbringen von Schwefelpartikel in der Atmosphäre kann vergleichsweise schnell – innerhalb von Jahren – die globale Durchschnittstemperatur reduzieren kann. Diese Schwefelpartikel müssen aber immer neu ausgebracht werden und es kann dann zum einen Probleme wie saurem Regen geben. Zum anderen können sich dadurch auch Klimazonen verändern. Man kann das modellieren, aber herausfinden, ob es dann in der Praxis genauso aussähe, das geht nur über Ausprobieren. Der erste großflächige Test wäre sofort auch der Einsatz. Das könnte potenziell katastrophale Auswirkungen haben. Es ist eine sehr wirksame und zugleich faire, aber risikoreiche Technologie, die aber zu Recht sehr umstritten ist, denn das ist eine Technologie, mit der eben auch viel Schindluder getrieben werden kann.