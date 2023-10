Der Wind peitscht zwischen Scheune und Wohnhaus hindurch, zerzaust das Fell der Ziegen, biegt Sonnenblumen und Königskerzen im Blühstreifen hin und her. Es ist der zweite Sommersturm, der den Hof Sandbek bei Kappeln Schleswig-Holstein in diesem Sommer trifft. „Bei dem starken Wind vor ein paar Wochen ist die Plane vom Gewächshaus flöten gegangen”, sagt Dirk Hopmann, Landwirt und Hofbetreiber. Die Menschen waren machtlos gegen den Sturm, die Jungpflanzen schutzlos.

Im Frühjahr war es warm und zu trocken, zwölf Wochen musste der Hof ohne Regen auskommen. Im Juli dagegen regnete es viel. „Diese Extreme gab es so früher nicht”, sagt Hopmann. Dass Wetter nicht gleich Klima ist, weiß der 39-Jährige. Doch die Veränderungen spüre der Hof seit ein paar Jahren. Sie sind ein Grund, warum die Familie Hopmann den Hofbetrieb in den vergangenen zwei Jahren radikal umgekrempelt hat. Vier Bereiche bilden den Kern dieser Umstellung: Der Ackerbau, die Tierhaltung, die Biodiversität und die Energieerzeugung. Es sind Reaktionen auf ökonomische wie ökologische Fragestellungen und Diskussionen unserer Zeit.

Mehr Informationen: Zur Person größer als Größer als Zeichen Dirk Hopmann und seine Frau Bente betreiben den Hof Sandbek von 1875 in sechster Generation. Dirk Hopmann ist hier aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er Wirtschaftswissenschaften und arbeitete als Unternehmensberater. „Irgendwann saß ich in Frankfurt im Opernturm und dachte: Das kann doch nicht alles sein." Er studierte Agrarwissenschaften in Kiel und übernahm 2013 den Hof von seinem Vater. Dirk Hopmann betreibt den Hof Sandbek seit zehn Jahren. Foto: Sebastian Iwersen Während dieser Zeit lernte er seine spätere Frau kennen. Mittlerweile haben sie drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Idee, den Hof umzustrukturieren, hatten sie schon länger. Anders als bei anderen, die direkt bei der Hofübernahme umstellen, dauerte es bis Ende 2020. Fridays For Future, die öffentliche Debatte zum Klimawandel und zur Zukunft der Landwirtschaft sowie die Geburt ihrer Kinder gaben schließlich den Anstoß. Seitdem ist der Hof in Transformation. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist und den die Hopmanns durch ihren Bio-Laden, Besuchertage und Hoffeste offen gestalten. Dirk und Bente Hopmann mit ihren Kindern Jelle, Beeke und Sölve auf dem Hof Sandbek. Foto: Mailin Fiona Jöhnk

Der Ackerbau

Der Hof der Hopmanns liegt zwischen sanften Hügeln nahe der Schlei. Die Felder sind durchzogen von vielen Knicks und durch den lehmigen Boden fruchtbar. Bis vor zwei Jahren erstreckte sich bis zum Wald hinter dem Hof Sandbek ein großer Acker. Auf 30 Hektar wurden Jahr für Jahr zum Beispiel Gerste, Roggen oder Raps angebaut und geerntet. Heute sieht dieser Acker von oben aus wie ein Schachbrett: Hier ein hellgelbes Feld Roggen, daneben ein sattgrünes Kleegras-Feld, dahinter dunkelbraune Ackerbohnen. Der große Acker ist in mehrere kleine Felder unterteilt.

Klare Kante: Direkt an den Roggen grenzt ein Feld mit kniehohem Kleegras. Die Streifen mit verschiedenen Getreidesorten sorgen für eine flexible Bewirtschaftung. Foto: Sebastian Iwersen

Die Streifen sind wie mit dem Lineal gezogen auf die Landmaschinen des Hofes ausgerichtet. Durch moderne Technik wie GPS-gesteuerte Traktoren können die kleinen Felder exakt bewirtschaftet und abgeerntet werden. Das Kleegras kann unabhängig vom Roggen gemäht werden, die abgeernteten Ackerbohnen können neu gesät werden, egal, was auf dem Feld nebenan passiert.

Die Ackerbohnen auf den Feldern des Hofes haben unter den Wetterlagen im Frühjahr und Sommer gelitten: Sie tragen deutlich weniger Früchte als in anderen Jahren. Foto: Sebastian Iwersen

Die Vorteile: Die individuelle Fruchtfolge bringt viele Nährstoffe in den Boden, was langfristig CO₂ bindet. Hat ein Feld einen Ernteausfall, gibt es andere Früchte, auf die zurückgegriffen werden kann. So ist es in diesem Jahr bei den Ackerbohnen: Sie tragen nur ein Drittel bis Viertel der erwarteten Früchte. Leidet die Gerste unter der Trockenheit oder zu viel Regen, gedeihen Erbsen dafür umso besser und umgekehrt. Deswegen säen die Hopmanns Gemenge, also Saatmischungen. Statt künstliche Dünge- und Pflanzenschutzmittel setzen sie die Jauche ihrer Schweine gezielt ein.

Auf dem Gemüseacker, den „Schleibeeten“, wachsen üppige Salatköpfe, daneben duftende Basilikumsträucher und Tomaten unter Folien. Hopmann, in Khakijeans, Boots und Smartwatch, zieht ein Büschel aus der Erde, klopft die Erde ab und knabbert auf dem Weg zum Hühnerstall die Möhren. Das Möhrengrün landet im Auslauf, die gut 50 Hühner stürzen sich gackernd darauf. Es zeigt: Auf dem Hof ist alles durchdacht, hat alles einen Nutzen.

Auf den Schleibeeten wächst saisonales Gemüse, das die Hopmanns auf Wochenmärkten und in ihrem Biomarkt anbieten. Foto: Sebastian Iwersen

Die Tierhaltung

Bis 2020 hielten die Hopmanns über 7000 Schweine in der Region. Etwa 1000 Schweine lebten auf dem Hof in Stallhaltung, das hieß: wenig Tageslicht, Beton mit Ritzen für den Kot, enge Boxen. Heute sind es noch knapp die Hälfte an Tieren auf doppelt so viel Fläche, durch einen offenen Anbau. Der Stall bekam größere Fenster, an jeder der 15 Boxen führt eine „Klönschnacktür” in den Außenstall zu einem überdachten Bereich mit Stroh und Raufe mit frischem Klee.

450 Schweine leben auf dem Hof Sandbek. Manche halten sich lieber im Stall, andere lieber im Auslauf auf. Foto: Sebastian Iwersen

Durch den Umbau ist die Schweinehaltung biologisch, auf Hopmanns schwarzer Sweatjacke hebt sich leuchtend das grün-weiße Bioland-Siegel ab. 2000 Euro pro Tier haben die Hopmanns dafür in die Hand genommen. Nebenbei produziert der Hof 90 Prozent weniger Gülle als vor der Umstellung. Dafür haben die Hopmanns einen der vielen hochdotierten Umweltpreise bekommen, die sie in den vergangenen Jahren gewonnen haben.

Dazu kommt das Hühnermobil, das regelmäßig versetzt wird. „Die Hühner picken Unkrautsamen und wühlen den Boden auf – das ist eine super Vorbereitung für den Ackerbau“, sagt Dirk Hopmann. Ein Feld sieht aus wie gepflügt, nur noch ein paar umgewälzte Grasbüschel ragen aus der braunen Erde. Hier sind ganzjährig freilaufende Schweine am Werk.

Den Auslauf für die Hühner stellen die Hopmanns auf dem Hof Sandbek regelmäßig um – auf Flächen, die das Picken und Scharren nötig haben. Foto: Sebastian Iwersen

Um die zwei Regenrückhaltebecken auf den Weiden grasen Ziegen und Rinder. Die Becken fassen so viel wie ein großzügiger Gartenteich, haben aber Spielraum. Regnet es zu viel, sammelt sich überschüssiges Wasser in den Becken. Ist es über eine längere Zeit trocken, können die Gemüsebeete daraus bewässert werden. „Für die Äcker ist das zu wenig”, sagt Hopmann. „Aber auch da müssen wir langsam über eine Bewässerung nachdenken.” Bis vor ein paar Jahren konnten die lehmigen Böden in Angeln längere Trockenphasen verkraften. Auch das ändere sich.

Um eines der Regenrückhaltebecken grasen ein Pony und die Ziegen des Hofes Sandbek. Durch den regenreichen Juli fasst das Becken in diesem Sommer viel Wasser. Foto: Sebastian Iwersen

Die Biodiversität

Neben den vielseitig eingesetzten Nutztieren auf dem Hof macht sich Hopmann als ehemaliger Jäger Gedanken um Wildtiere. Zäune schützen den Gemüseacker vor knabberndem Damwild und dem Wind. An der Rinderkoppel wachsen Sträucher und fingerdicke Bäume auf Wällen zu Knicks heran – als natürlicher Schutz und Lebensraum. Die Blühstreifen an den Feldrändern locken Bestäuber an und bieten Tieren bei der Ernte einen Rückzugsort.

Sonnenblumen, verschiedene Kleesorten und Malven dominieren die Blühstreifen rund um die Felder des Hofes. Foto: Sebastian Iwersen

Die Energie

„Auf dem Hof gab es schon im 19. Jahrhundert ein Windrad“, erzählt Hopmann und deutet auf die alte Scheune. Mit der gewonnenen Energie gab es im Winter Licht und Strom zum Ausdreschen des Korns, denn Stromleitungen gab es damals noch nicht. Heute sind auf dem Dach des Schweinestalls Photovoltaik-Anlagen installiert, hinter dem benachbarten Nachbarhof drehen in Sichtweite drei schneeweiße Windräder. Langfristig wollen die Hopmanns mit „Agri-Photovoltaik-Konzepten“ Lösungen auf ihren Feldern finden, halbdurchlässige PV-Anlagen über den Gemüsebeeten etwa.

Zwischen Feldern, Wiesen und Wäldern ist genügend Platz für die Windräder des Hofes. Foto: Sebastian Iwersen

Eine breite Aufstellung und etwas weniger Tiere und Ertrag, Alternativen und der Gedanke an morgen: Was der Hof Sandbek im Kleinen in Rekordzeit umsetzt, ist auf größerer Ebene nicht ganz so schnell und einfach. Aber es zeigt: Möglich ist es allemal.