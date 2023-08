Der EU-Kommissar für Krisenmanagement hat derzeit viel zu tun. Der Slowene Janez Lenarčič postete Anfang August eine Bilanz der Katastrophensituation in Europa. Demnach herrscht in mindestens 17 Ländern Ausnahmezustand wegen Extremwetters und seinen Folgen.

Die folgende Karte zeigt den Sommer der Extreme 2023:

Hitzewarnungen, Waldbrände und Starkregen mit Erdrutschen: Der europäische Kontinent ist seit Wochen arg beeinträchtigt von Extremwetter und seinen Folgen.

Hitze – Rekordtemperaturen im Juli

Spanien erlebt Mitte August seine dritte Hitzewelle mit Temperaturen bis 46,8 Grad. Der nationale Wetterdienst Aemet rief schon im Juli für Teile im Süden Spaniens die höchste Alarmstufe aus.

Dürre im Norden Spaniens: Das Wasserreservoir Ebro in Kantabrien ist im August nur noch zu einem Drittel gefüllt.

Der Juli 2023 war laut Wetter- und Raumfahrtbehörden weltweit heißer als jeder andere je gemessene Monat. Ein „Hitzedom“ erstreckte sich über die südliche Hälfte des Kontinents. Regionen und Städte in Griechenland, Bulgarien, Türkei, Spanien und Italien riefen teils die höchste Alarmstufe für Hitze aus – was bedeutet, dass dort auch für gesunde Menschen negative körperliche Auswirkungen drohen können.

In Europa steigen die Temperaturen fast doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt: In den vergangenen fünf Jahren war es nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus in Europa durchschnittlich 2,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit, weltweit waren es 1,2 Grad.

Unwetter und Überschwemmungen

Hohe Temperaturen gefolgt von Starkregen und Sturm richteten in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Serbien Mitte Juli große Schäden an. Mehrere Menschen starben.

In Slowenien versanken Ortschaften nach starken Regenfällen im Wasser.

Im August werden die mitteleuropäischen Länder Slowenien, Österreich, Ungarn und Kroatien teils erneut von schweren Unwettern und Überschwemmungen getroffen. Anhaltende schwere Regenfälle ließen Flüsse und Gewässer in Slowenien überlaufen. Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Dörfer wurden evakuiert, Straßen und Eisenbahngleise standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm.

Der Sturm „Hans“ tobte Anfang August über Norwegen und Schweden und führte zu Erdrutschen und der Evakuierung von tausenden Menschen in Norwegen sowie zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden, viele Züge und Fähren fielen aus. In Schweden entgleiste ein Zug auf einem unterspülten und eingestürztem Bahndamm. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Gemeinde Ringerike im Südosten Norwegens teilte mit, 920 ihrer Einwohner hätten bis Montagvormittag immer noch nicht nach Hause zurückkehren können. Eine Eisenbahnbrücke im Süden Norwegens, zwischen Eidsvoll und Trondheim, brach ein. Die Erdrutschgefahr ist weiter hoch.

Waldbrände in mehreren Urlaubsregionen

Die lange Trockenphase und große Hitze erhöhen das Risiko, dass ein Mensch einen Waldbrand auslöst. Auch in Deutschland gab es in diesem Sommer schon einige Waldbrände, etwa in Brandenburg, im Harz und in Mecklenburg-Vorpommern.

Extreme Waldbrandgefahr herrscht in diesem Sommer in Bulgarien und Kroatien sowie im Mittelmeerraum: Spanien, Griechenland, Zypern, Frankreich, Italien, Portugal und Türkei.

Ein Feuerwehrmann hat eine Katze und zwei Kaninchen aus dem Feuer auf Rhodos gerettet. Tausende Bewohner flohen vor den Flammen.

Seit Mitte Juli waren in ganz Griechenland rund 500 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Auf der Urlaubsinsel Rhodos wurden tausende Touristen evakuiert. Mindestens drei Menschen starben bei Waldbränden auf Sizilien. Weitere Waldbrände wüteten im Juli auf Korsika, Gran Canaria, La Palma, in Antalya und bei Lissabon. In Dänemark geriet aufgrund starker Winde Anfang August ein Waldbrand außer Kontrolle.

Aktuell gibt es einen heftigen Waldbrand an der französisch-spanischen Grenze. 3000 Campingurlauber wurden in Sicherheit gebracht. Die Region Pyrénées-Orientales ist derzeit stärker als jede andere französische Region von Trockenheit und Dürre betroffen.

