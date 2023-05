Allradantrieb Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down SUV-Boom Immer mehr Autos mit Allradantrieb in Deutschland Von dpa | 22.05.2023, 10:57 Uhr

In Deutschland sind immer mehr Neuwagen mit Allradantrieb unterwegs. Dabei verbrauchen die Autos damit mehr Sprit als vergleichbare Modelle. Die Hochburgen liegen in Bayern - aber längst nicht alle in den Bergen.