ARCHIV - Ältere Menschen haben der Studie zufolge einen höheren Oxytocin-Spiegel. Foto: Silas Stein/dpa FOTO: Silas Stein Studie Hormon Oxytocin macht nett und zufrieden Von dpa | 21.04.2022, 11:54 Uhr

Hormone bestimmen zu einem guten Teil mit, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Menschen mit viel Oxytocin im Körper sind zum Beispiel wohl oft spendabler - unklar ist dabei allerdings, was Ursache und was Wirkung ist.