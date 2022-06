Was in der Landwirtschaft passiert, ist für alle wichtig: Schließlich kaufen wir die Produkte später im Supermarkt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa FOTO: Hendrik Schmidt Landwirtschaft Hohe Kosten und fehlendes Getreide Von dpa | 14.06.2022, 14:41 Uhr

Wer einen Bauernhof hat, besitzt oft auch Traktoren und Erntemaschinen. Doch um damit über die Felder zu fahren, brauchen die Maschinen Treibstoff. Auch die Anlagen in Ställen verbrauchen Energie. All das kostet gerade besonders viel Geld. Das hat vor allem mit dem Krieg in der Ukraine zu tun.