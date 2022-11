Flutkatastrophe in Pakistan Foto: Pervez Masih/AP/dpa up-down up-down Klimakrise Heißer und extremer: Der Zustand des Klimas im Überblick Von dpa | 06.11.2022, 14:24 Uhr

Was ist von der Weltklimakonferenz in Ägypten zu erwarten? Zum Auftakt wirft die Weltwetterorganisation in ihrem Bericht einen Blick auf den aktuellen Zustand des Weltklimas.