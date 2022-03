Schwein FOTO: Marijan Murat Vorpommern-Greifswald Großbrand in Schweinestall: Weiter Suche nach Brandursache Von dpa | 21.03.2022, 07:56 Uhr | Update vor 2 Std.

Knapp ein Jahr nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist die genaue Brandursache weiter unklar. Wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Montag sagte, laufen nach dem Brandgutachten eines Experten weiter Vernehmungen. „Noch haben wir die Hoffnung, dass wir den oder die Verursacher für den Brand finden werden“, sagte der Sprecher. Das werde aber mindestens bis Mitte 2022 dauern. An diesem Mittwoch will Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD), der danach neue Stallplanungen in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt hatte, eine Bilanz ziehen.