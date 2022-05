HANDOUT - Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe stammt. Foto: Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Cynthia S. Goldsmith Krankheiten Gesundheitsministerium erwartet weitere Affenpocken-Fälle Von dpa | 23.05.2022, 08:31 Uhr

Inzwischen sind vier Fälle von Affenpocken-Infektionen in Deuschland bekannt - einer in München und drei in Berlin. Dabei dürfte es jedoch nicht bleiben. Bietet eine Pockenimpfung Schutz?