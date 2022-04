Apfelbäume blühen auf einer Plantage im Alten Land. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Landwirtschaft Frühe Apfelblüte im Alten Land Von dpa | 28.04.2022, 07:36 Uhr

Die Apfelbäume an der Niederelbe fangen in diesem Jahr etwas früher an zu blühen. Der trockene Jahresanfang hat die Entwicklung begünstigt. Bis zur Apfelernte Ende August ist es aber noch lange hin.