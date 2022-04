Künstliches Fleisch FOTO: Bernd Weißbrod Natur-nachhaltigkeit Fleisch ohne Kühe und Schweine Von dpa | 18.04.2022, 08:01 Uhr | Update vor 30 Min.

Fleisch essen, ohne dafür Tiere zu töten? Das will Petra Kluger mit ihrem Team an der Hochschule in Reutlingen erreichen. Das „Fleisch“ dazu spuckt ein 3D-Drucker aus. Wie bitte?