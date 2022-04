Ausstellungspavillon FOTO: Deutscher Garten Floriade 2022 Natur-nachhaltigkeit Erst grüne Ausstellung, dann grünes Stadtviertel Von dpa | 08.04.2022, 21:59 Uhr | Update vor 1 Std.

An den Wänden wachsen Pflanzen. Oben auf dem Dach gedeihen Obst und Gemüse. Im Innenhof befinden sich insektenfreundliche Pflanzen und ein Bienenstock. Hört sich all das an wie ein Traumland, ein Utopia? Fast! Es handelt sich um Biotopia.