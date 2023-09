Das Fahrrad nehmen anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, oder mit dem Zug in den Urlaub und auf das Fliegen verzichten: Viele tägliche Entscheidungen haben direkte Auswirkungen auf unsere persönliche CO₂-Bilanz. Doch einen großen Teil des Tages verbringen viele Menschen online und nutzen Angebote im Internet. Dass auch E-Mail, Facebook, Netflix und Co das Klima belasten, ist vielen unklar. Wie klimaschädlich ist das Netz wirklich?

Mal eben kurz eine E-Mail zu versenden, gehört für die meisten Menschen zum Arbeitsalltag. 306 Milliarden von ihnen wurden 2021 weltweit verschickt – Tendenz steigend. Der englische Forscher Mike Berners-Lee hat für E-Mails die CO₂-Äquivalente (CO₂e) berechnet, eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung von unterschiedlichen Treibhausgasen.

Während Spam-Mails nur 0,03 Gramm CO₂e verursachen, sind es bei umfangreichen Mails bis zu 17 Gramm. Zum Vergleich: Sechs Minuten lang duschen verursacht rund 500 Gramm Treibhausgase.

Mehr Informationen: So können Sie beim E-Mail-Verkehr Energie sparen größer als Größer als Zeichen Melden Sie sich nur bei Newslettern an, die sie wirklich lesen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mail-Listen auf einem aktuellen Stand sind, wenn Sie Mails verschicken.

Verschicken Sie Mails nicht an unnötig viele Menschen.

Halten Sie Ihre Mails kurz und prägnant. Seien Sie sparsam mit Anhängen.

Der Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass im Jahr 2019 bis zu 0,3 Prozent (150 Millionen Tonnen) der weltweit ausgestoßenen Treibhausemissionen auf E-Mails zurückzuführen sind.

CO₂-Fußbadruck durch das Netz: WhatsApp nicht zu unterschätzen

Viele Menschen kommunizieren mit Freunden und Familie vor allem über Messengerdienste wie WhatsApp. Die Plattform „Think Digital Green“ rechnet vor, dass pro verschickter Textnachricht 0,002 Gramm CO₂e verursacht werden. Doch sobald Fotos (zwei bis vier Gramm) oder Videos (30 bis 55 Gramm) angehängt sind, steigt die Menge an Treibhausgasen enorm.

Ende 2020 wurden täglich weit mehr als 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt. Laut „Think Digital Green“ bräuchte Meta einen Wald mit über 1,8 Millionen Bäumen, um allein die CO₂e-Emissionen von WhatsApp aus einem Jahr auszugleichen.

Soziale Netzwerke: Instagram, TikTok und Co als Klima-Killer?

Bilder und Videos hochladen, Storys mit Freunden teilen: Das Soziale Netzwerk Instagram ist sehr beliebt. Mehr als zwei Milliarden Menschen nutzen die App jeden Monat. Und das hat seinen (Klima-)Preis. Die Experten von „Carbon Trust“ errechneten, dass der Social-Media-Riese rund 170 Gigawattstunden Strom jährlich benötigt – vergleichbar mit dem Jahresverbrauch von rund 30.000 US-Haushalten. Denn der US-Konzern speichert die Inhalte der Nutzer auf Servern, die energieintensiv betrieben werden müssen.

In riesen Serverfarmen werden Daten gespeichert und verarbeitet. Sie verbrauchen viel Strom. Symbolfoto: IMAGO / Panthermedia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch wenn Digitalminister Volker Wissing einst das Hochladen von Bildern von Speisen für seine Klimaschädlichkeit kritisierte, das Erstellen von Fotos für Instagram sorgt nur für einen verhältnismäßig geringen CO₂-Ausstoß.

Vielmehr ist es das Ansehen von Fotos und vor allem Videos, das für Treibhausgase verantwortlich ist. So errechnete „Greenspector“, eine Plattform, die den Umwelteinfluss von Websites untersucht, dass pro Minute, die Nutzer auf Instagram verbringen, 1,05 Gramm CO₂ anfallen.

Mehr Informationen: CO₂-Ausstoß pro Minute: Soziale Netzwerke im Vergleich größer als Größer als Zeichen So viel CO₂ wird pro Minute bei der Nutzung dieser Netzwerke verursacht. (Quelle: Greenspector) YouTube: 0,46 Gramm

Twitch: 0,55 Gramm

Twitter: 0,60 Gramm

LinkedIn: 0,71 Gramm

Facebook: 0,79 Gramm

Snapchat: 0,87 Gramm

Instagram: 1,05 Gramm

TikTok: 2,63 Gramm

Die Nutzung von TikTok ist am klimschädlichsten

Am klimaschädlichsten ist im Vergleich das Nutzen der Trend-App TikTok. 1,1 Milliarden Menschen nutzen die Plattform regelmäßig. Und das wirkt sich auch auf deren CO₂-Fußabdruck aus: Mit 2,63 Gramm führt die bei Jugendlichen so beliebte App das CO₂-Ranking der Sozialen Netzwerke an – mit großem Abstand. Dies lässt sich auf die hohe Anzahl von kurzen Videos auf der Plattform zurückführen, von denen täglich Unmengen erstellt, angesehen und geteilt werden.

Das von der Gesamtnutzerzahl her größte Soziale Netzwerk, Facebook, schlägt sich indes nur mit 0,79 Gramm CO₂ pro Minute in der Klimabilanz nieder.

Teures Streaming: Klimasünder Netflix und Amazon Prime

Ganz andere Dimensionen nimmt die Klimabilanz beim Thema Streaming an. Denn Netflix und Co produzieren Emissionen bei der Produktion von Inhalten, bei der Speicherung, durch die Serverstruktur – und natürlich wird auch beim Ansehen der Inhalte zuhause Strom verbraucht.

Eine Studie aus dem Jahr 2019 behauptet sogar, dass durch eine halbe Stunde Streaming so viel Treibhausgase freigesetzt werden wie bei einer Autofahrt von 6,3 Kilometern. Diese Ergebnisse wurden jedoch von anderen Untersuchungen angezweifelt.

Entscheidend bei der Berechnung der Stromkosten ist das Endgerät, auf dem gestreamt wird. Je größer der Bildschirm, desto höher der Energieverbrauch. Da laut Untersuchungen sich die meisten Nutzer auf TV-Geräten Serien und Co ansehen, wurden die Berechnungen der Kosten anhand von Fernsehern ermittelt. Wer auf einem Tablet oder gar auf dem Smartphone streamt, hat dementsprechend geringere Kosten.

Je größer das Endgerät, desto höher die Klimaeffekte beim Ansehen von Netflix-Inhalten. Foto: IMAGO / Panthermedia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch die Internetverbindung hat einen großen Einfluss. So verbraucht das Streamen über ein 3G-Netz mehr als über ein 5G-Netz und am umweltfreundlichsten ist das Ansehen von Serien und Filmen über W-Lan. Einen nennenswerten Unterschied zwischen den beliebten Streamingdiensten Netflix, Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus oder auch Sky Ticket konnte indes keine der Studien feststellen.

Zoom, Skype, Google Meet: Videokonferenzen im Klima-Check

Besonders während der Corona-Pandemie haben Video-Calls viele persönliche Treffen ersetzt. In Form von Zoom-Calls und Meets finden auch heute noch viele Konferenzen und Gespräche statt. Häufig wird diese Art der Kommunikation auch deshalb genutzt, weil keine Fahrtkosten und -Emissionen anfallen. Aber geht diese Rechnung überhaupt auf?

Eine Studie der BBC stellt fest, dass bei einem einstündigen Online-Meeting fast die gleiche Datenmenge anfällt, wie bei einer Stunde Video-Streaming. Aktuelle Zahlen des Fraunhofer Instituts hingegen gehen von deutlich geringeren Mengen aus. Darauf aufbauend errechnete die Plattform für digitalen Umweltschutz die Formel, dass pro Stunde Online-Meet rund 10 Gramm CO₂e anfallen.

Anhand dieser Zahlen lässt sich feststellen, dass ein Online-Meet von zwei Menschen, die sich beispielsweise in Hamburg und Frankfurt befinden, rund 5000 mal CO₂-sparender ist, als wenn die beiden sich in einer der Städte treffen würden und einer von ihnen mit dem Auto anreist. Bei der Anreise mit dem Zug würde man 500 Mal so viel CO₂ einsparen.