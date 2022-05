Der Blutmond wird nur in einigen Teilen Deutschlands zu sehen sein. FOTO: imago-images/Blickwinkel „Blutmond“ am Himmel Mondfinsternis 2022: Wann und wo Sie das Spektakel sehen können Von Alina Groen | 09.05.2022, 18:53 Uhr

Am 16. Mai ereignet sich nicht nur für Frühaufsteher ein besonderes Ereignis – eine totale Mondfinsternis wird am Himmel zu sehen sein. Wir verraten Ihnen, wo das Spektakel in Deutschland zu beobachten ist und was es mit dem „Blutmond“ auf sich hat.