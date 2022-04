Plastikmüll in der Arktis FOTO: Kajetan Deja Natur-nachhaltigkeit Die Arktis ist voll mit Plastikmüll Von dpa | 05.04.2022, 22:57 Uhr | Update vor 28 Min.

In der Arktis leben nicht viele Menschen. Vor allem in den eisigen Gebieten nicht. Trotzdem fanden Forschende dort jede Menge Plastikmüll, genauer gesagt: Mikroplastik. Mikroplastik entsteht zum Beispiel, wenn Plastik mit der Zeit in immer kleinere Teile zerfällt.