ARCHIV - Mehrere Festmeter frisch geschlagene Baumstämme liegen abseits der Straße am Waldrand auf einem Polter. Schon am heutigen Mittwoch hat Deutschland seinen Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Foto: Soeren Stache/dpa

FOTO: Soeren Stache