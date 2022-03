Steinadler FOTO: Chris Gomersall Vogelwelt Bleihaltige Munition gefährdet Greifvögel in Europa Von dpa | 18.03.2022, 05:18 Uhr | Update vor 56 Min.

Rund 100.000 Tonnen Blei gelangen in der EU alljährlich in die Umwelt. Das giftige Schwermetall tötet. Ohne Blei in Jagdmunition gäbe es zum Beispiel viel mehr Greifvögel, haben Forscher errechnet.