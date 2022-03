Mädchen FOTO: Fabian Sommer Natur-nachhaltigkeit Bin ich talentiert? Von dpa | 10.03.2022, 16:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Gefühl, in einem Test eine schlechte Note zu schreiben, mag niemand. Viele fangen danach an zu zweifeln und glauben, dass sie schwierigen Aufgaben nicht gewachsen sind. Doch schätzen Mädchen und Jungs ihr Talent dabei unterschiedlich ein? Forschende haben dazu 15 Jahre alte Schülerinnen und Schüler in vielen verschiedenen Ländern befragt. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt.