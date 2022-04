Gondel FOTO: Ute Wessels Natur-nachhaltigkeit Bäume erobern die Gipfel Von dpa | 03.04.2022, 13:33 Uhr | Update vor 59 Min.

Je höher am Berg, desto niedriger sind die Pflanzen. Wachsen unten im wärmeren Tal noch hohe Bäume, sind es oben in der Kälte und im Wind irgendwann nur noch kleine Bäume und schließlich nur noch Gras. So sieht es derzeit auf vielen Bergen im deutschen Teil der Alpen aus.