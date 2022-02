Weltraumbahnhof FOTO: --- Raumfahrt Autonomer Zugang: Rückendeckung für Europas Weltallpläne Von dpa | 17.02.2022, 00:50 Uhr | Update am 17.02.2022

Die Weltraumagentur Esa will Europas Rolle in der Raumfahrt stärken. Auch die Politik ist dafür. Ein Thema wird nun von Fachleuten besprochen, die mit dem All nicht unbedingt etwas am Hut haben.