Jeder ist anders. Manche gibt es schon seit Jahrzehnten. Andere sind recht jungen Datums: Hofläden. Was oftmals als Di­rekt-ab-Hof-Verkauf mit Milch, Eiern oder Kartoffeln begann, hat mittlerweile die Qualität eines klei­nen, gut sortierten Naturkost-Super­marktes erreicht. Vier Hofläden im Osnabrücker land, die regionale Lebensmittel in Bio- und Naturkostqualität anbieten, stellen sich vor.

Ein Schild an der Straße weist den Weg zum Hofladen des Meyerhofes in Belm. Von der Belmer Straße aus ist vom Laden jedoch nichts zu sehen: Deshalb seien viele überrascht, wie groß der Hofladen im ehemaligen Dreschhaus ist, berichten Viktoria Klink, Junior-Managerin des Ge­schäfts, und Landwirt Johann Schrei­ber. Seine Mutter startete vor 36 Jah­ren mit dem Bio-Hofladen, und viele Kunden seien diesem seitdem treu ge­blieben.

„Damals wurde man dafür noch ziem­lich ausgelacht“, erinnert sich Schwämmle: „Das ist heute ganz an­ders, und wir bieten inzwischen ein komplettes Naturkost-Sortiment an.“ Zu den eigenen Produkten im Hofla­den gehören unter anderem Brot, Ge­treide, Kartoffeln, Käse, Fleisch, Wurst und Schaffelle.

Besonders beliebt seien Brot, Salami, grobe Bratwurst und Käse – vor allem Ziegen- und Schafskäse. „Den mache ich selbst, weil ich aus einer Bergregi­on stamme und das unter anderem auf der Alp gelernt habe“, erzählt Gud­run Schwämmle, die fast jeden Kun­den mit Vornamen anspricht.

Im ersten Lockdown bot sie einen On­line-Einkaufsservice an, damit die Kunden nicht so lange vor dem klei­nen Hofladen warten mussten. Wer dennoch warten musste, konnte es sich auf Stühlen unter Sonnenschir­men gemütlich machen. Und so man­cher habe die Gelegenheit zum Plausch auf Abstand genutzt. Im ers­ten Corona-Lockdown konnte sie – wie andere Hofladenbetreiber auch – deutlich mehr Kunden begrüßen.

Hof Hauswörmann in Osnabrück

Auf eine lange Tradition an Ort und Stelle können Lisa und Mario Padeffke vom Hof Hauswörmann zurückbli­cken: „Die Hofstelle wurde das erste Mal 1225 erwähnt“, so Mario Padeffke.

Den Hofladen in seiner jetzigen Größe gibt es seit 2019 – obwohl Padeffkes seit dreißig Jahren „ab Hof“ verkaufen. In der Anfangszeit gab es Zuckermais, Milch und Kartoffeln, heute können die Landwirte fast ein Vollsortiment anbieten. Bei allem, was nicht selbst produziert wird, setzten sie auf Bio­produkte und die größtmögliche Re­gionalität. So erhalten sie beispiels­weise ihr Fleisch von der Fleischerei Plogmann in Hagen a.T.W.

Davon abgesehen ist der Hofladen Hauswörmann vor allem für seine Eier, Suppenhühner, Hähnchen und den selbstgemachten Eierlikör be­kannt. „Apropos Hühner – wir stallen bald neue ein“, berichtet Mario Padeff­ke, der für die Tiere ein Hühnermobil angeschafft hat. „Und beim Obst- und Gemüse zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir viel selbst anbauen“, er­gänzt seine Frau Lisa. Neben Toma­ten, Salat, Kürbissen, Kohl und Zuc­chini aus dem eigenen Gewächshaus ernten Padeffkes beispielsweise auch Nüsse und Kirschen auf dem Hof.

Neben dem Abenteuerspielplatz und einem spannenden Maislabyrinth sind Kinder vor allem hiervon begeis­tert: Dem Automaten im Vorraum des Hofladens, an dem rund um die Uhr eine Auswahl an Bioprodukten erhält­lich ist.

Hof Ehrenbrink-Brockmeyer in Hagen a.T.W.

Von der Osnabrücker Stadtgrenze geht es hinüber nach Hagen a. T.W. zum Hofladen Ehrenbrink Brockmey­er, den Claudia und Martin Ehren­brink in der Form seit 2005 betreiben. Vorher gab es auf dem Hof nur Eier und Kartoffeln zu kaufen. „Dann ha­ben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, erklärt Claudia Ehrenbrink, und ihr Mann ergänzt: „Die Kunden erwarten heute ein vielfältiges Sortiment und kommen nicht mehr nur wegen der Eier.“

Nicht nur das vielfältige Angebot im Obst und Gemüsebereich überrascht, es fallen auch beim Einkauf in Hagen Blumensträuße, Souvenirs der “Kirschengemeinde” und Geschenkartikel auf. Diese sind auch oft in den Geschenkkörben des Hofladens zu finden. „Über einen bunten Präsentkorb mit frischem Obst und anderen Leckereien freut sich jeder”, sagt Martin Ehrenbrink. „Wir gestalten auch ganz nach Kundenwunsch oder Saison. Zu Ostern mit bunt gekochten Eiern im Präsent, eine Spargelmahlzeit als Geschenk oder im Herbst ein Korb mit Grünkohl und Mettwurst”, fügt Claudia Ehrenbrink hinzu.

Ein weiterer Blickfang im Hagener Hofladen sind Zitrusfrüchte sowie im Sommer eine große Auswahl an Bee­renfrüchten. Kein Zufall, denn Clau­dia Ehrenbrinks Familie ist seit über einhundert Jahren als Markthändler „Früchte Püning“ bekannt. Und wer genau hinschaut, kann den Wochen­markt-Bezug auch in der Hofladenge­staltung entdecken.

