Foto: RegioApp So einfach geht regional Einkaufen Regional einkaufen mit der RegioApp 30.09.2022, 00:00 Uhr

Die Nachfrage nach regional erzeugten Lebensmitteln ist enorm gestiegen. Doch manchmal ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, wo man diese am besten in der Nähe kaufen kann. Um die Suche nach regional produzierten Lebensmitteln aus dem Osnabrücker Land zu vereinfachen, unterstützt der Landkreis Osnabrück die RegioApp des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. In der App finden sich schon rund 100 Anbieter aus dem Osnabrücker Land.