Lupinen - kleine Hülsenfrüchte mit großer Wirkung

Als Gerd Dettmer auf einer Vortragsveranstaltung von den Lupinen hörte, packte ihn sofort der Ehrgeiz, die Hülsenfrüchte selbst anzubauen. Für den Anfang versuchte sich der familiäre Landwirtschaftsbetrieb in Kettenkamp an fünf Hektar Lupinen. Mittlerweile sind es deutlich mehr.

„Die Situation im Ackerbau war in den letzten Jahren durch die trockenen Jahre nicht besonders einfach. Daher haben wir nach einer Alternative gesucht“, erklärt Dettmer. Lupinen brauchen im Gegensatz zu Kartoffeln wesentlich weniger Wasser und eignen sich damit besser für den Anbau in trockenen Zeiten. Bisher werden Lupinen in Deutschland eher selten angebaut und meist nur zur Futtermittelherstellung. Das möchte die Familie Dettmer ändern. Als Familienprojekt bauten sie die Marke „Lupini“ auf, die sich auf Fleischersatzmittel fokussiert.

Leckeres aus Kettenkamp: Es gibt sogar ein „Lupinen-Käffchen" als koffeinfreie Kaffee-Alternative. Foto: Philipp Hülsmann

Bolognese, Curry und Kaffee

„Wir entwickeln alle Rezepte selbst und lassen uns immer wieder für neue Ideen begeistern“, erklärt Dettmers Ehefrau Lisa, die hauptsächlich an den Lupini-Rezepten arbeitet. Seit einem Jahr ist die Familie nun mit ihren Produkten am Markt. Vorrangig auf Hofläden im Umkreis. Doch auch ein Onlineshop soll bald folgen.

Neben einer veganen Bolognese, Lupinen-Curry und vegetarischer Käsesuppe gibt es sogar ein „Lupinen- Käffchen“ als koffeinfreie Kaffee-Alternative. Auch an Pattys und Lupinen-Schnitzeln arbeitet Lisa Dettmer gerade auf Hochtouren. „Lupinen sind ein toller Fleischersatz. Die verarbeiteten Früchte können wunderbar in Suppen, Eintöpfen oder auch im Brotaufstrich verwendet werden“, berichtet Lisa Dettmer begeistert. Ihrer Fantasie lässt sie bei neuen Rezepten freien Lauf.

Aus den Hülsenfrüchten lassen sich viele leckere Gerichte zaubern. Foto: Philipp Hülsmann

Mit Lupinen das Klima schonen

Die vielseitige Hülsenfrucht ist zudem ein echter Klimaretter. „Die Pflanzen binden Stickstoff aus der Luft und aus dem Boden. Gleichzeitig sorgen die tiefreichenden Wurzeln für ein reichhaltiges Bodenleben“, erklärt Gerd Dettmer .„Die Lupinen brauchen weder Pflanzenschutz noch Dünger. Zusätzlich dienen sie als Nahrungsangebot für Hummeln, Wildbienen und weitere Fluginsekten“, so Dettmer weiter. Auch die Folgepflanzen profitieren von dem guten Boden, den die Lupinen hinterlassen.

Familienprojekt: Gerd, Lisa und Chiara Dettmer bauten die Marke „Lupini" gemeinsam auf. Foto: Philipp Hülsmann

Die erwachsenen Kinder Chiara und Dennis stehen voll hinter Lupini und projizieren ihre Begeisterung in das Produktmarketing. „Lupinen sind eine gute Alternative zu Soja. Der Rohfettgehalt ist deutlich geringer a ls bei Soja und die Hülsenfrüchte enthalten wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Außerdem sind die Früchte voll von wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen“, so Chiara Dettmer, die zusammen mit ihrem Bruder das Logo für Lupini entworfen hat. Vor allem der hohe Proteingehalt von 40 Prozent macht die Hülsenfrucht so attraktiv als Fleischersatz.

„Eiweiß wird in Deutschland nur wenig angebaut. Das meiste wird noch immer importiert“, so Gerd Dettmer, „Aber das ist nicht zielführend. Wir sollten das, was wir hier erzeugen können, auch selbst anbauen. Wir müssen klimafreundlich und nachhaltig denken. Dafür muss die Regionalität mehr in den Vordergrund gestellt werden.“

Familie Dettmer ist überzeugt von ihrem Produkt, mit dem sie die Hochschule Osnabrück beliefern. Regionalität und Nachhaltigkeit ist für sie ein wichtiger Schritt für eine klimabewusste Ernährung. Wer sich selbst von der „Powerfrucht“ überzeugen will, findet die Lupini-Produkte in Hofläden in Eggermühlen, Gehrde und Alfhausen oder bald auch im hauseigenen Online-Shop.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Lupini

Landwirtschaft Gerd Dettmer

Nortruper Straße 2

49577 Kettenkamp Telefon: 05436 968 82 80

E-Mail: info@lupini.shop

Website: www.lupini.shop

Hanföl - das beste aus den Hanfsamen

Mit einer Ölmühle holt Stephan Künne in Eggermühlen das Beste aus seinen Pflanzen raus. Ob Raps, Senf oder Sonnenblumen: die Experimentierfreudigkeit von Hof Künne macht vor keiner Pflanze halt. Besonders die Hanfpflanze hat es dem Landwirt angetan.

„Ein innovativer Pflanzenanbau in der Landwirtschaft ist wichtig, um nachhaltig Ressourcen und Klima zu schützen. Nur wusste ich nicht genau, wie ich anfangen sollte. Gerd Dettmer gab mir den Anstoß, einfach etwas Neues auszuprobieren“, erzählt der dreifache Familienvater. „Die Idee, es mit Hanf zu versuchen, habe ich von meinem Kollegen Jan Brinkmann. Er hat Winterhanf angebaut. Ich dachte mir also: Warum nicht?“

Zusammen mit seinem Sohn stellt Stephan Künne das ungewöhnliche Hanföl her. Foto: Philipp Hülsmann

Die ganze Familie ist mit dabei

Ursprünglich wollte Künne nur die Fasern verkaufen, mittlerweile stellt er aus den Hanfblüten kaltgepresstes Öl her. Ein Aufwand, der sich lohnt „Ich habe irgendwann beschlossen, dass wir das mit dem Öl versuchen, aber dass ich das nicht mehr allein mache. Meine Söhne sollten sich mit einbringen und das klappt gut. Vor allem die beiden Jüngeren sind mit Herzblut dabei“, so Künne. Im Februar 2022 stand schließlich die Ölmühle bereit.

Künnes jüngster Sohn Stephen ist zwölf Jahre alt und hat sich für einen eigenen kleinen Hofladen eingesetzt, in dem er die Öle verkauft. Der 18-jährige Sohn Jonas hilft bei der Herstellung, während Künnes Frau Angela sich um die Etikettierung und Dekoration kümmert .Wenn es darum geht, einen neuen Geschmack zu kreieren, sind aber alle mit dabei. Neben den kaltgepressten Ölen aus Hanf, Raps oder Sonnenblumen bietet Künne auch mit Knoblauch, Fenchel oder Chipotle verpresstes Öl an.

Künne füllt das frisch gepresste Öl in die charakteristischen grünen Flaschen ab. Foto: Philipp Hülsmann

Gesund und lecker

Doch was zeichnet gerade das Hanföl aus? Dank des hohen Gehalts an Vitamin E, B1 und B6 sowie zahlreicher Mineralstoffe wirkt Hanföl wahre Wunder für Hirn und Nerven. Das leuchtend grüne Öl enthält zudem einen hohen Anteil an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, sogar deutlich mehr als Rapsöl.

Das nussig schmeckende Hanföl eignet sich daher hervorragend als Nahrungsergänzungsmittel. „Lupini hat das Eiweiß und wir haben das gute Fett für diejenigen, die sich fleischarm ernähren“, stellt Künne zufrieden fest. „Man kann auch einfach einen Löffel Hanföl pro Tag zu sich nehmen. Am leckersten schmeckt es aber natürlich zu Salat, als Brotdip oder im Müsli.“

Knoblauch, Fenchel oder Chipotle: Stephan, Angela, Jonas und Stephen Künne entwicklen gemeinsam neue Geschmacksrichtungen. Foto: Philipp Hülsmann

Hanf kann komplett ohne Pflanzenschutz angebaut werden. Auch ihr Wasserverbrauch ist sehr gering. Da Hof Künne die Saat selbst reinigt und verarbeitet, entfallen auch lange Transportwege. Alles wird vor Ort verarbeitet, ausprobiert und vermarktet. Die Öle findet man sowohl auf einigen Hofläden in der Nähe als auch direkt im Onlineshop von Hof Künne.

Mehr Informationen: Kontakt größer als Größer als Zeichen Hof Künne GmbH & Co. KG

Krevinghausener Straße 1

49577 Eggermühlen Telefon: 05462 88 69 41

E-Mail: hallo@hof-kuenne.de

Website: www.hof-kuenne.shop

